Потомственный одессит ДиКаприо помог спасти человека в Карибском море

Знаменитый актёр Леонардо ДиКаприо принял участие в спасении человека, упавшего за борт в Карибском море.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на журнал People.

«Леонардо и его друзья, а также капитан яхты приняли решение принять участие в поиске, и их усилия увенчались спасением человека. Мужчина находился в воде за бортом 11 часов», — говорится в сообщении.

Мужчину удалось поднять на борт, несмотря на сильное волнение моря, примерно за час до захода солнца.

Случай этот имел место 30 декабря 2019 года в районе острова Сан-Бартелеми в Карибском море.

Судно, на котором находился актёр, оказалось единственным в этом районе.

Кстати. Голливудская кинозвезда Леонардо ДиКаприо ещё в 2016 году признался, что он на четверть украинец, а его бабушка – одесситка. По словам ДиКаприо, его бабушка — Елена Степановна Смирнова — уехала в Германию после Октябрьской революции, где вышла замуж за немца, после чего эмигрировала в США.