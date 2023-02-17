Потомственный одессит ДиКаприо сделал взнос в Фонд Елены Зеленской

Голливудский актёр с одесскими корнями Леонардо ДиКаприо сделал взнос в Фонд супруги Президента Украины Елены Зеленской.

Об этом говорится на странице Фонда в Facebook.

«Хотим поблагодарить Леонардо Ди Каприо за его вклад в Фонд Елены Зеленской в поддержку украинцев. Это позволит оказать помощь тем детям, которые больше всего пострадали от войны», — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что, в частности, это вклад в историю Вики из семьи Родных – ей диагностировали психическое расстройство. Вместе с семью братьями и сёстрами она пережила захват Херсона, а также эвакуировалась под мордой танков и постоянными обстрелами.

Также это история восьми питомцев детского дома семейного типа Олешко – их дом был уничтожен во время войны, а отец семьи защищает Украину на передовой.

Это и об истории 3-летней Виолетты из семьи Ханадеевых, которая сейчас живёт в относительно безопасной Киевской области. Почти 9 лет назад родители впервые столкнулись с российской агрессией в Донецке, которая заставила их покинуть родной дом – с тех пор они больше не возвращались домой.

«Фонд поддерживает все детские дома семейного типа в Украине, где дети воспитываются в настоящей семейной атмосфере. Мы координируем свои усилия с государством, чтобы Украина не знала сиротства. Вместе мы предоставляем шанс детям иметь полноценное детство с доступом к образованию, медицине и благосостоянию», — отметили в Фонде.

«Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы можем изменить жизни», — резюмируется в информации.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года американский актёр и экоактивист Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны.

Леонардо ДиКаприо ещё в 2016 году признался, что он на четверть украинец, а его бабушка – одесситка. По словам ДиКаприо, бабушка — Елена Степановна Смирнова — уехала в Германию после Октябрьской революции 1917 года, где вышла замуж за немца, после чего эмигрировала в США.

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