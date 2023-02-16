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Вмешательство одесских прокуроров позволило вернуть земли Аграрной академии

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Благодаря вмешательству прокуратуры возвращены земли сельскохозяйственного назначения госпредприятию «Опытное хозяйство имени А.В. Суворова Института сельского хозяйства Причерноморья», входящему в сферу управления Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Одесской облпрокуратуры доказали в Хозяйственном суде Одесской области факты незаконного выбытия из государственной собственности особо ценных земель, ранее находившихся в бессрочном пользовании «Опытного хозяйства имени А.В. Суворова Института сельского хозяйства Причерноморья».

В результате судом вынесено решение о возвращении в государственную собственность 15 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1739 га стоимостью 801 млн гривен.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года благодаря вмешательству прокуратуры государству возвращены помещения Одесской областной филармонии.

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