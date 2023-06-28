В Одессе разоблачили дельцов, производивших «брендовые» духи

В Одесской области на подпольном производстве «брендовых» духов разоблачены 11 участников преступной групп.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что организатору и ещё 10 мошенникам правоохранители сообщили о подозрении по факту незаконного использования знака для товаров и услуг и легализации доходов, полученных преступным путём.

По данным следствия, подозреваемые на территории региона наладили незаконное массовое производство контрафактной парфюмерной продукции известных мировых брендов и полиграфической упаковочной продукции. Для подпольного производства организатор арендовал и оборудовал несколько помещений в Одессе.

«Каждый участник группы играл определённую роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта. Парфюмерию дельцы реализовывали на территории одесского и других регионов Украины через специально созданный телеграмм-канал и одну из курьерских служб доставки. Также оптовая и розничная реализация духов осуществлялась с торговых точек на промрынке «7-й километр», — говорится в сообщении.

Во время обысков изъято более 50 тыс. флаконов общим объёмом 2 тыс. литров, а также ящики готовой контрафактной парфюмерии, оборудование для её изготовления, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов, на общую сумму более 69 млн. гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в Одесской области ликвидировано подпольное производство бытовой химии известных мировых брендов и изъято фальсификата на 53 млн грн.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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