В Рени прекращена масштабная схема по продаже табака из Пакистана

Правоохранителями прекращена масштабная схема по продаже контрафактного табака с миллионными доходами.

Организатору и 6 участникам преступной группы сообщено о подозрении, — сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые организовали канал поставок сигарет из Исламской Республики Пакистан и их распространение на территории Украины. Схема действовала в течение двух лет. Оптовая и розничная реализация контрафакта осуществлялась через арендованные киоски, специально созданный Telegram-канал и курьерские службы доставки.

Отмечается, что ежемесячный доход преступной группы достигал почти 200 тыс. долларов США.

В ходе обысков в Ренийском торговом порту, в подземных хранилищах складских помещений, в местах сбыта незаконно изготовленных табачных изделий обнаружено и изъято более 1 млн пачек сигарет, автотранспортные средства, компьютерную технику, банковские карты и черновую документацию.

«По ходатайству прокурора на изъятый товар наложен арест, ориентировочная стоимость которого составляет 120 млн. гривен. В настоящее время организатору сделки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Еще 6 фигурантам производства избраны залоги», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в Украине 30% населения употребляют табачные или никотиновые изделия: 43% мужчин и 20% женщин.

Фото: Одесская облпрокуратура

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