В Одессе будут судить 19 членов ОПГ, обманывавших граждан Украины и иностранцев

В Одессе будут судить 19 участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые под видом международного инвестиционного холдинга обманывали граждан Украины и иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что одесские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 3-х руководителей и 16 участников преступной организации, наладивших работу мошеннического колл-центра. Им инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, мошенничество, совершённое путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Следствием установлено, что обвиняемые под поводом вложения средств на покупку акций и криптовалюты обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединённых Арабских Эмиратов и Соединённых Штатов Америки. Они звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании, путём обмана склоняя собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

Отмечается, что в арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации – «служба безопасности», «отдел холодников» и «отдел Тим-лидеров», каждый из которых имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал.

«Штатная численность колл–центра составляла до 80 работников. Ежемесячный доход «инвестиционного холдинга» составлял 150-200 тыс долл. США, из которого до 100 тыс долл. США уходило на обеспечение деятельности, в том числе 50 тыс долл. США – на зарплаты. Лишь аренда помещения составляла 10 тыс долл США в месяц, которое мошенники меняли каждые 3-4 месяца с целью конспирации», — говорится в сообщении.

Установлено 9 пострадавших, сумма нанесённого им ущерба – более 5 млн гривен.

Во время санкционированных обысков изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими пострадавшими и т.д.

По ходатайству прокурора наложен арест на криптокошельки, недвижимость и автомобили обвиняемых.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции НПУ совместно с работниками управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Одесской области обнаружили и прекратили работу нескольких колл-центров.

Фото: Одесская облпрокуратура

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