Одесская адвокат с подругой организовали схему переправки призывников за границу

Одесского адвоката и её сообщницу подозревают в содействии в незаконном выезде за границу во время военного положения лиц призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры раскрыто и сообщено о подозрении адвокату и жительнице Одессы по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Для свободного выезда женщины предлагали подготовить пакет поддельных документов, удостоверяющих несуществующие обстоятельства семейной жизни мужчины, в частности, по содержанию троих детей младше 18 лет или пребыванию на полном содержании лица с инвалидностью.

За 5 000 долларов США предприимчивые гражданки обещали 49-летнему жителю Одессы сделать его дядей-опекуном девушки-инвалида 2-й группы, которая якобы проживает вместе с ним и нуждается в постоянном постороннем уходе, а также оказать влияние на судью одного из районных судов Одессы для получения судебного решения об установлении этого факта.

Отмечается, что для принятия положительного решения женщины подали в суд заявление от имени мужчины и приобщили сфальсифицированный пакет документов.

Подозреваемые были задержаны после получения «клиентом» решения суда.

Решается вопрос об избрании женщинам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года оперативные сотрудники Подольского пограничного отряда задержали двух граждан Украины при попытке незаконной переправки мужчины призывного возраста в Молдову.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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