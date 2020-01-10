Начальник Одесского СИЗО не может гарантировать жизнь своему узнику

Начальник одесского СИЗО ходатайствовал о переводе 22-летнего Николая Тарасова, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в пгт Ивановка, в одиночную камеру.

Об этом стало известно 9 января в ходе заседания в Раздельнянском районном суде Одесской области, пишет Пушкинская.

Отмечается, что сейчас Николай Тарасов находится в карцере. Однако, по словам начальника СИЗО, есть угроза жизни и здоровью Тарасова, если он окажется в общей камере.

Прокурор не возражал, посчитав, что если Тарасову действительно что-то угрожает, администрация СИЗО будет виновата.

Адвокат пострадавших был против такого решения. По его словам, в СИЗО есть юрист, который мог бы объяснить всю степень угроз жизни и здоровью подозреваемого. Однако тот на заседание суда не прибыл и причины ходатайства начальника СИЗО не обосновал.

Сам же Тарасов и его адвокат против перевода в общую камеру не возражали.

Судьи отметили, что ходатайство не мотивировано: неясно, реально ли существует угроза жизни и здоровью Тарасова, а сам подозреваемый об этом никогда не заявлял.

Также в ходе заседания стало известно, что отец погибшей, Сергей Лукьяненко, предъявил гражданский иск Тарасову, но запрашиваемая сумма пока не разглашается. Адвокат Тарасова Денис Загарнюк попросил время на то, чтобы ознакомиться с иском.

В связи с этим сегодняшнее заседание перенесено на 27 января.

Как сообщала Одесса News, 11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года по дороге в танцевальный кружок. 19 июня её тело нашли в выгребной яме во дворе частного дома Николая Тарасова. По данным следствия, он затащил девочку к себе в дом и пытался изнасиловать, но у него не произошла эрекция и он ударил ребёнка острым предметом. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело в выгребной яме.

Тарасову инкриминируют 4 статьи: покушение на изнасилование несовершеннолетней, незаконное лишение свободы, убийство ребёнка и надругательство над телом погибшей. Ему грозит пожизненное заключение. Также прокуратура ходатайствовала о проведении комплексной психиатрической экспертизы Тарасова.

На судебном заседании в декабре Тарасов заявил, что он девочку не убивал, а признаться в убийстве его силой заставили в полиции.

Фото: Пушкинская