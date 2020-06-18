Оювиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко посидит в СИЗО ещё 60 суток

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении на 60 суток срока содержания под стражей Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в пгт Ивановка Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Коллегия судей Раздельнянского райсуда рассмотрела 17 июня на закрытом заседании ходатайство прокурора о продлении меры пресечения обвиняемому. По результатам рассмотрения ходатайства обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146, ч.2 ст.15, ч.4 ст.152, п.п.2,9 115, ч.1 ст.297 Уголовного кодекса Украины, продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток», — говорится в сообщении.

Коллегия судей также продлила на заседании исследование письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения.

Отмечается, что следующее судебное заседание в закрытом режиме назначено на 25 июня.

Как сообщала Одесса News, по данным следствия, в апреле 2019 года у 22-летнего Тарасова «возник умысел на изнасилование малолетнего лица. Будучи хорошо знакомым с потерпевшей, обвиняемый выбрал последнюю жертвой своего умысла».

3 июня подозреваемый заметил девочку на дороге возле своего дома. Сначала её позвал к себе, потом силой затащил в помещение, после чего побил девочку, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый пытался её изнасиловать.

Не сумев довести свой замысел до конца, парень разозлился и нанёс девочке несколько ударов острым предметом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

С целью сокрытия следов уголовного преступления подозреваемый бросил тело умершей в выгребную яму. Полиция нашла его через неделю, 19 июня, задержанный признался в совершении преступления.

Родители Тарасова прошли проверку на полиграфе. Выяснилось, что отец и брат подсудимого ничего не знали об убийстве. Мать подозреваемого трижды проверяли на полиграфе. Эксперт считает, что она подозревала сына в совершении убийства.

Тарасову предъявлено обвинение по четырём статьям уголовного кодекса Украины: похищение человека, изнасилование, умышленное убийство малолетней, сопряжённое с изнасилованием, надругательство над телом.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: Пушкинская