Трагедия 2 мая в Одессе: экс-начальник милиции Фучеджи приговорён к 15 годам

Приморский районный суд Одессы заочно объявил приговор бывшему заместителю руководителя областной милиции Дмитрию Фучеджи по делу о массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года.

Об этом в Facеbook сообщил руководитель общественной организации «Зелёный лист» Владислав Балинский.

«Приморский суд Одессы объявил приговор Фучеджи Д.В. и по требованию прокуратуры назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением звания полковника и не только», — отметил Балинский.

По его словам, это первый приговор, вынесенный в отношении работников правоохранительных органов относительно их бездействия и содействия антимайдану до, во время и после событий 2 мая (в частности, 4 мая 2014 года, когда Фучеджи сделал вид, что был вынужден отпустить задержанных сепаратистов из изоляторов временного содержания).

Как сообщала Одесса News, бывший заместитель руководителя Главного управления МВД Украины в Одесской области – начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи обвинялся в организации массовых беспорядков и злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям, в пособничестве в захвате зданий государственных органов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов.

По данным следствия, в мае 2014 года Фучеджи скрылся в Приднестровье, откуда переехал на постоянное место жительства в Россию. В 2017 году получил российское гражданство.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек. Впоследствии антимайдановцев оттеснили к Куликовому полю, где они забаррикадировались в Доме профсоюзов. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников стьлкновений.

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