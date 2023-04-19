Одесский борец Василий Михайлов поставил жирную точку на чемпионате Европы

Победой борца из Тарутино Василия Михайлова завершились соревнования в весовой категории до 79 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в столице Хорватии Загребе.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что в финале Михайлов одолел чемпиона Европы-2022 грека Георгиоса Кугиумцидиса (3:1).

Кстати, 27-летний спортсмен Василий Михайлов завоевал вторую в карьере награду континентального сорта. В 2020 году у него была бронзовая награда.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Василий Михайлов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходил в сербском Белграде.

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