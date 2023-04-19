MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. Одесский борец Василий Михайлов поставил жирную точку на чемпионате Европы

Одесский борец Василий Михайлов поставил жирную точку на чемпионате Европы

8059cf9e6f24784a1b0c3ebfff289d06.webp

Победой борца из Тарутино Василия Михайлова завершились соревнования в весовой категории до 79 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в столице Хорватии Загребе.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что в финале Михайлов одолел чемпиона Европы-2022 грека Георгиоса Кугиумцидиса (3:1).

Кстати, 27-летний спортсмен Василий Михайлов завоевал вторую в карьере награду континентального сорта. В 2020 году у него была бронзовая награда.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Василий Михайлов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходил в сербском Белграде.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 205

Смотрите также...

scroll to top