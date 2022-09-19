Борец из Тарутино Василий Михайлов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Борец вольного стиля из Тарутино Василий Михайлов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит в сербском Белграде.

Об этом сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что в весовой категории «до 79 килограммов» подопечный Виталия Петкова и Магомеда Магдиева поочерёдно одержал победы над казахом Болатом Сакаевым (6:4), азербайджанцем Ашрафом Ашировым (7:1) и греком Георгиосом Кугимтидисом (досрочно).

К сожалению, в полуфинале Василий досадным образом уступил иранцу Мохамаду Ноходиларими (5:4), хотя по ходу схватки, после неудачного начала (0:3), вёл 4:3.

Впрочем, в противостоянии за «бронзу» Михайлов со счётом 5:3 одолел серебряного призёра Олимпийских игр-2020 в категории «до 74 кг» – узбека Бекзода Абдурахмонова.

Таким образом, одесский «динамовец» завоевал свою первую медаль на чемпионатах мира.

Василий Михайлов первый справа

Кстати, в 2020 году Василий становился бронзовым призёром чемпионата Европы.

Как сообщала Одесса News, Василий Михайлов получил золотую медаль в финале рейтингового турнира по вольной борьбе Matteo Pellicone, который 25 июня прошёл в Риме.

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