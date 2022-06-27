Тарутинский борец Михайлов получил золотую медаль на турнире в Риме

Тарутинский борец в весовой категории до 79 кг Василий Михайлов получил золотую медаль в финале рейтингового турнира по вольной борьбе Matteo Pellicone, который 25 июня прошёл в Риме.
Как сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины, Михайлов стал двукратным победителем турнира.
Василий Михайлов поборол представителя Румынии дагестанца Якуба Шихджамалова — 7:2.
«Серебро» в активе украинцев Андрея Джелепа (61 кг) и Эрика Арушаняна (65 кг).
Камиль Керимов (57 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг) завоевали бронзовые награды.
Сборная Украины стала четвёртой в общекомандном зачёте среди 20-ти стран мира.
«Поздравляем спортсмена, личных тренеров и тренерский штаб! Гордимся нашими спортсменами, которые, несмотря ни на что, побеждают на главных стартах планеты! Спасибо ВСУ за возможность тренироваться и защищать жёлто-голубой флаг на международной арене», — сообщили в Ассоциации спортивной борьбы Украины.
Фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины/Facebook
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