Во Львове одесский «Черноморец» проиграл «Шахтёру»

В полуфинале Кубка Украины по футболу, который проходил во Львове, футболисты одесского «Черноморца» проиграли донецкому «Шахтёру».

Об этом сообщает ФК «Черноморец».

При 600 зрителях на 12-й минуте матча прострел Судакова во вратарскую дал возможность Сикану поразить практически пустой угол ворот – 0:1.

«Моряки» довольно быстро восстановили статус-кво. Отличную комбинацию на правом фланге с участием Бадибанги, Бойчука и Брагару завершил Ермаков, чей «выстрел» заблокировал игрок «Шахтёра», но мяч попал в Штогрина, не оставившего шансов Резнику – 1:1″, — описывают комментаторы «Черноморца» футбольные баталии, разыгравшиеся на арене «Львов».

К сожалению, завершить первый тайм вничью «морякам» не удалось. Настырный Эгинальду упал в штрафной площадке, пытаясь обойти Салюка – пенальти. 11-метровый реализовал Бондаренко – 1:2. Авагимян в компенсированное время с 19 метров послал мяч над перекладиной. Счёт так и не изменился.

Одесса News информировала, что в рамках 22-го тура Украинской премьер-лиги футболисты одесского ФК «Черноморец» на чужом поле провели матч с командой «Полесье» из Житомира и выиграли со счётом 4:1.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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