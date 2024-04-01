«Черноморец» на чужом поле разгромил «Полесье»

В рамках 22-го тура Украинской премьер-лиги футболисты одесского ФК «Черноморец» на чужом поле провели матч с командой «Полесье» из Житомира и выиграли со счётом 4:1.

Об этом сообщает в Facebook ФК «Черноморец».

В составе одесситов отличился Кулик, хет-трик на счету Авагимяна. В составе житомирцев забил Кушниренко.

После победы «моряки» занимают восьмую строчку в УПЛ с 26-ю очками в активе. «Шахтёр» возглавляет УПЛ – 46 очков после 20 матчей.

Одесса News информировала, что что в предыдущем, 21-м туре Украинской футбольной Премьер-лиги в Одессе футболисты «Черноморца» проиграли ривненскому «Вересу» со счётом 0:1.

Фото: ФК «Черноморец»/Facebook

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