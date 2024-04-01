Зеленский перетасовал колоду своих помощников и советников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого помощника Сергея Шефира и ряд сотрудников своего офиса.

Соответствующие указы 30 марта опубликованы на сайте Главы государства.

Шефир освобождён от должности указом №207/2024.

Сергей Шефир

Президент также уволил нескольких своих советников, среди которых – Михаил Радуцкий (№210/2024), Сергей Трофимов (№211/2024) и Олег Устенко (№212/2024).

Кроме того, опубликованы указы Зеленского об освобождении от работы двух внештатных уполномоченных: по вопросам волонтёрской деятельности Наталью Пушкарёву (№209/2024) и по вопросам обеспечения прав защитников Алёну Вербицкую (№208/2024).

Также Владимир Зеленский уволил заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На эти должности назначена Ирина Мудра и Елена Ковальская.

Кадровые изменения в Офисе Президента связаны с перезагрузкой института – таким образом планируется сделать его деятельность более функциональной, прокомментировал свои указы Владимир Зеленский.

«Мы продолжаем перезагрузку наших государственных институтов», — отметил он, подчеркнув, что это ещё не все решения, которые подготовлены: «Сегодня есть новые указы относительно советников». Глава государства выразил слова благодарности каждому за работу во благо Украинского государства. «Мы делаем Офис более функциональным», — заметил он.

Для справки. Шефир – соучредитель студии «Квартал 95», художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником Главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского. В 2020 году на пресс-конференции Зеленский называл Шефира человеком, которому доверяет.

22 сентября 2021 года на Шефира было совершено покушение – его машину обстреляли под Киевом, открыв огонь из леса. Политик не пострадал, его водитель был ранен в ногу. По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. О раскрытии покушения на Шефира украинские правоохранители не сообщали.

Одесса News информировала, что 26 марта 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.

Фото и видео: ОПУ

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