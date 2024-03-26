Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.

Соответствующий указ №186/2024 опубликован 26 марта на официальном сайте главы государства.

Указом №188/2024 на эту должность назначен бывший глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Данилов, комментируя своё увольнение, сказал: «Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны! Благодарю президента Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъёма!».

Литвиненко сообщил, что о своём назначении узнал во вторник, 26 марта. Об этом он сказал изданию Liga.net. Как отметил новый секретарь СНБО, «комментариев и интервью» он пока не даёт.

Зеленский также на момент публикации новости не высказывался по поводу кадровых изменений в СНБО.

Указом №189/2024 глава государства назначил генерал-лейтенанта Олега Иващенко главой СВР вместо Литвиненко (он, соответственно, был уволен с этой должности указом №187/2024).

Для справки. Данилов был тринадцатым секретарём СНБО Украины, он занимал эту должность с 3 октября 2019 года.

Литвиненко возглавил Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.

Одесса News информировала о кадровых перестановках в высшем эшелоне военного командования Украины.

Фото: Офис Президента Украины

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