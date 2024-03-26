В Одесском оперном театре состоится концерт органной музыки

31 марта Одесский театр оперы и балета приглашает зрителей на концерт органной музыки.

Вас ожидает встреча с западноевропейской и отечественной классикой.

Партия органа – лауреат международных конкурсов Ольга Ефремова.

Будут звучать шедевры мировой классики композиторов Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Маттиаса Векмана, Иоганна Готлиба Вальтера и других.

Стоимость билетов от 100 до 550 гривен. Их можно приобрести здесь.

Приходите к 16 часам.

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