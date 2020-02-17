Элтону Джону стало плохо прямо во время концерта

Известный музыкант Элтон Джон был вынужден внезапно прекратить свой концерт в Новой Зеландии из-за пневмонии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Заметно расстроенный сэр Элтон Джон был вынужден прервать концерт в Новой Зеландии из-за пневмонии», — говорится в сообщении.

72-летний музыкант потерял голос посреди выступления в воскресенье.

«Я просто совершенно потерял голос. Я не могу петь. Должен идти. Мне жаль», — сказал он поклонникам.

Зрители подарили английскому певцу бурные овации, когда он осторожно сходил со сцены с помощью помощников.

Ранее во время выступления Элтон Джон рассказал толпе поклонников, что ему поставили диагноз «пневмония» в воскресенье.

Прерванный концерт был одним из ряда выступлений в Новой Зеландии в рамках турне Элтона Джона — «Farewell Yellow Brick Road tour».

Как сообщала Одесса News, композиция Элтона Джона и Берни Топина “(i’m Gonna) Love Me Again” из фильма “Рокетмен” получила в Лос-Анджелесе в этом году “Оскар” в номинации “Лучшая песня к фильму”.