В Одессе споёт CHEEV

CHEEV известен своими романтическими хитами, полными нежности и глубоких эмоций.

Во время исполнения песен вы максимально погрузитесь в атмосферу любви, лирики и ритма. Этот концерт станет не только возможностью насладиться живым исполнением любимых песен, но и почувствовать настоящее романтическое настроение, которое передаётся каждой нотой CHEEV.

Вы услышите песни из первого и второго альбома и все хиты, которые так полюбились слушателям: Хорошо так, Пазл, Больше нет крыльев и другие.

Также вас ждёт премьера нового трека, который CHEEV впервые исполнит в Одессе.

CHEEV – псевдоним Влада Чижикова, автора и исполнителя песен. Был участником талант-шоу «Голос страны», где он настолько поразил жюри своими вокальными данными, что за его кандидатуру в своей команде соревновались Дима Монатик и Дан Балан.

Сегодня треки CHEEV попадают в топчарты и собирают десятки миллионов прослушиваний.

Концерт состоится 6 июля в итальянском дворике UNION, где Вас ждет непревзойдённая эстетика с уютными фонариками и зелёным садом.

Приходите к 19 часам, чтобы почувствовать музыку и отдохнуть в неповторимой атмосфере красоты, нежности и музыки.

Стоимость билетов от 700 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул Троицкая, 43. UNION. Italian Garden, 1-й этаж, вход через главные двери.

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