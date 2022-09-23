Одесский зоопарк приглашает на свой 100-летний юбилей

В этом году Одесский зоологический парк отмечает свой 100-летний юбилей.

Одесситов и гостей города приглашают к участию в праздничных мероприятиях, которые пройдут 23 и 24 сентября.

В программе:

23 сентября с 13:00 до 14:00 – открытие памятной доски первому директору зоопарка, гашение марки «100 лет Одесскому зоопарку», торжественное открытие нового вольера белых львов.

Вход с 9:00 до 12:00 — бесплатный.

24 сентября в 10:30 – концертная программа, детские развлечения с аниматорами, мастер-классы и аквагрим.

Вход для детей до 14 лет — бесплатный.

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