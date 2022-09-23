Марченко проверил чиновников в Ширяевской громаде: вопиющие недостатки

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл рабочее совещание по результатам внеплановой комплексной проверки выполнения исполнительным комитетом Ширяевского поселкового совета Березовского района делегированных полномочий органов исполнительной власти.

По информации пресс-службы Одесской облвоенадминистрации, рабочая группа, созданная распоряжением Максима Марченко, проверила работу Ширяевского поселкового совета в сферах бюджета и финансов, использования и охраны земель, природных ресурсов и окружающей среды, а также в сфере образования и здравоохранения.

«Проблемным вопросом является отсутствие коммуникации исполнительного комитета сельского совета со структурными подразделениями общины и качественного выполнения некоторыми должностными лицами своих обязанностей. Остаётся проблемной и сфера образования: отсутствует Комплексная программа развития образовательной сферы, критическим является состояние и некоторых школ в громаде. Но просто вопиюща «работа в тени» земельной сферы: низкий уровень средней зарплаты в агросекторе, неоформление штатных работников в агропредприятиях, недостоверные утверждения показателей НДФЛ от аренды паёв и задолженность по выплате за аренду земли и, конечно же, использование и распределение «в чёрную» сотен гектаров», – отметил на совещании Максим Марченко.

Отмечались серьёзные недостатки в основной отрасли Ширяевской общины – сельском хозяйстве. Здесь общая площадь составляет 32 509 гектаров, из которых 9 921 га земли коммунальной собственности. На территории громады осуществляют деятельность более 70 хозяйств, однако за прошлый 2021-й год от них поступило лишь 7,4 млн гривен арендной платы.

По оценке членов рабочей группы это свидетельствует о занижении плановых показателей по плате за землю и несоответствии их реальной налогооблагаемой базе. Недопоступления и потери по плате за землю составляют не менее 3,5 млн гривен.

Рабочая группа Одесской областной военной администрации рекомендовала Ширяевскому поссовету срочно провести инвентаризацию всех земель коммунальной собственности; зарегистрировать право коммунальной собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и заключить дополнительные соглашения с арендаторами земель сельскохозяйственного назначения в части увеличения процентной ставки до 8%.

В сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды рекомендовано ликвидировать несанкционированные свалки и прекратить слив редких бытовых отходов в водоём, что угрожает экологической катастрофой.

Что касается работы местной больницы – то на ближайшей сессии будут выделены средства из местного бюджета для финансирования работы родильного отделения с созданием 5-6 койко-мест. Также необходимо усилить работу по обеспечению заключения деклараций с семейными врачами в соответствии с оптимальным количеством пациентов на одного врача и рекомендуется предпочесть более приоритетные пакеты медицинских услуг, которые предоставляются учреждением и оплачиваются Национальной службой здоровья Украины.

«Если кто-то думает, что всё останется так, как было, то глубоко ошибается! Не может быть арендная плата за землю 1%. Недопустимо использование сельхозземель, имеющихся в распоряжении учебных заведений, без надлежащей выплаты арендной платы! Если нужно будет совершить ещё несколько поездок в Ширяево – мы это сделаем. Если нужно усилить работу комиссии, мы привлечём еще больше специалистов. Но поможем Ширяевской громаде исправить положение дел и вывести работу в законное поле!» – подчеркнул Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, 16 сентября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил Фонтанскую общину.

Фото: ООВА/Facebook

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