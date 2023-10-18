5 правил продающей упаковки

Продающая упаковка — это возможность рассказать собственную уникальную историю и создать продукт, который способен общаться с потребителем без слов. Это, прежде всего, понимание вашей аудитории и удовлетворение её потребностей. Далее — грамотный дизайн, который сочетает эстетику и информативность, вызывает эмоции и создаёт ассоциацию с брендом. И, наконец, удобство и функциональность упаковки, а также детали, которые неочевидно влияют на потребителя.

Если нужно создать эффекивную упаковку, можете заказать упаковку для товара в New Media, которая учитывает все эти аспекты.

В этой статье мы рассмотрим 5 правил создания упаковки, которая будет продавать.

1. Должно быть понятно, что внутри

Первое, что должен сделать покупатель, это понять, что находится внутри упаковки. Для этого на упаковке должна быть чёткая и понятная информация о продукте. Это включает название продукта, изображение продукта, а также информацию о составе, размерах и других важных характеристиках.

Около 64% потребителей покупают продукты, основываясь на том, насколько чётко они могут определить содержание упаковки.

2. Простое оформление

Не стоит перегружать упаковку излишними деталями. Простое и лаконичное оформление будет более заметным и запоминающимся. Чистые линии, минималистичные цвета и сбалансированный дизайн создают эстетически привлекательный вид продукта на полках магазинов и выгодно выделяют его среди конкурентов.

Дополнительный аспект: простота оформления упрощает понимание потребителем основных характеристик продукта, что значительно облегчит его решение о покупке.

3. Экологичность

Экологические упаковки переживают своеобразный бум в современном мире. Всё больше покупателей обращают внимание на экологичность продукции. Поэтому важно, чтобы упаковка была изготовлена из переработанных материалов или пригодна для вторичной переработки. Это повышает доверие потребителей к бренду и отражает его ответственность перед глобальными экологическими проблемами.

Создание упаковок из картона — это отличный пример того, как комбинировать стильный дизайн с сохранением окружающей среды. Кроме того, у New Media можно найти множество вариантов для визуального и тактильного оформления такой упаковки.

4. Никаких избитых фраз

Избитые фразы, такие, как «самый вкусный», «лучший в мире», не вызывают доверия у покупателей. Современные потребители более сознательны и критичны, поэтому они склонны доверять фактам, аргументам и собственному опыту, чем общим фразам, которые не имеют оснований или конкретных доказательств.

Используйте конкретные и убедительные аргументы, которые подчеркнут преимущества вашего продукта. Например, «Наша упаковка изготовлена из переработанного картона, она уменьшает экологическую нагрузку и способствует вторичной переработке».

5. Положительные эмоции

Гарвардский профессор Джеральд Зальтман утверждает, что 95% наших решений о покупке принимаются бессознательно — они основаны на эмоциях.

Поэтому упаковка должна вызывать у покупателей положительные эмоции. Этого можно достичь с помощью палитры цветов, положительных изображений и вдохновляющих надписей и фраз.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам создать продающуюся упаковку:

Выбирайте правильные цвета. Цвета могут оказывать сильное влияние на настроение и восприятие людей. Используйте цвета, которые будут соответствовать имиджу вашего бренда и вызывать у покупателей положительные эмоции.

Используйте высококачественные материалы. Качественная упаковка будет выглядеть более презентабельно и прослужит дольше.

Проведите тестирование упаковки. Прежде чем запустить упаковку в производство, обязательно протестируйте её на целевой аудитории. Это поможет вам убедиться, что упаковка соответствует её ожиданиям.

Помните, какой должна быть упаковка товара, чтобы стать эффективной частью вашего бренда. Продающая упаковка привлекает, запоминается и вызывает у покупателей положительные эмоции.