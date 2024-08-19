«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 96-й): Міністр довкілля знехтував проблемами Парку

У серпні Одещиною вирувала масштабна пожежа, внаслідок якої вигоріли неймовірно цінні природні ділянки плавнів, чагарникові зарості, заплавний ліс. При таких випадках, звісно, гине й багато різних видів тварин.

Загальна площа згорілих ділянок сягає більше 5000 га, з яких значна частина в заповідній зоні Нижньодністровського національного природного парку, — повідомляє на своїй сторінці у Facebook одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.

Цьогорічну серпневу пожежу Іван Русєв порівнює з найбільш потужною пожежею у дельті Дністра, що сталася у 1969 році. Тоді вигоріли великі площі водно-болотних угідь між Дністром та Турунчуком і сформувалися так звані «Горілі озера».

«Після цього року було ще багато різних пожеж і мені з 1977 року, коли я часто бував у дельті Дністра для спостереження за птахами і середовищем їх існування, довелося не раз викликати пожежників. Але слід сказати, що у майже 99% випадків пожеж, пожежники нічого суттєвого зробити не можуть і вони фактично безсилі. Не можуть, тому що в глибинні топі плавнів на звичайних пожежних машинах доїхати практично неможливо і горять вони дуже швидко, охоплюючи великі площі в залежності від напрямку і сили вітру», — пише дослідник.

Але Івана Русєва, як і багатьох наших читачів, хвилюють не лише пожежі, але й ставлення чиновництва до них.

В день, коли заповідна територія в Одеському районі між селами Яськи-Маяки на відкритій території та території Нижньодністровського національного природного парку, була охоплена вогнем від палаючого очерету, до Одеси приїхав Міністр захисту довкілля та природних ресурсів пан Руслан Стрілець.

Але ані Міністр, ані його підлеглі чиновники з Одеської облдержадміністрації не звернули увагу на те, що горить надбання українського народу.

«Не поїхав Міністр і директор Департаменту ОДА на місце у нацпарк на Дністрі, хоча його цілий день з нетерпінням чекав колектив нацпарку», — поінформував Русєв.

Стрілець того дня в Одесі разом із своїм колегою — Міністром навколишнього середовища Республіки Молдова Серджіу Лазаренко — підписували Угоду щодо оцінки впливу на довкілля через російську агресію.

Голова ОДА Кіпер показав гостям наслідки ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі, але на палаючі плавні, чи в Нижньодністровський національний природний парк, чи в НПП «Тузлівські лимани», де не менше проблем, які вимагають негайного втручання держави, місцеві чиновники міністра не повезли. Мабуть, і в планах відрядження самого міністра до Одещини такого не було.

А шкода! Два міністри могли б виїхати безпосередньо на місце надзвичайної ситуації у дельту Дністра, адже це стосується й не тільки нашого Міндовкілля, але й трансграничної Молдови, визначити алгоритм дій, оперативно допомогти Парку з технікою для протипожежних прокосів тощо, — пише Іван Русєв.

Тим часом, Головне Управління ДСНС Одещини повіlомило, що за попередню добу рятівники здійснили 70 виїздів на місця пожеж, у тому числі 54 — на загоряння сухої рослинності на загальній площі 24,5 га. Рятівники знову називають резонансною пожежу в Одеському районі, між селами Яськи-Маяки та в Нижньодністровському нацпарку, де продовжується горіння очерету біля озера Тудорове на загальній площі 2,5 га.

І що роблять пожежники? — «Підрозділами ДСНС організовано пости спостереження осередків пожежі та проливу дільниць тління водою. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 6 вогнеборців». Коментарі, як кажуть, зайві…

Одеса News повідомляла про наслідки пожеж в екосистемах Одещини у попередньому випуску «Тузлівські лимани: війна та мир».

Фото: Іван Русєв/Facebook, ООДА

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