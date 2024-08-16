За сутки в Одесской области 67 пожаров, самый масштабный между сёлами Яськи-Маяки

За прошедшие сутки спасатели зафиксировали 67 пожаров в Одесской области, в том числе в городе Одесса — 7. Из них 58 выездов — на возгорание сухой растительности.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Резонансным пожаром по-прежнему остаётся территория в Одесском районе, между сёлами Яськи — Маяки на открытой территории и территории Нижнеднестровского национального природного парка, где горит камыш.
Отмечается, что подразделениями ГСЧС организованы посты наблюдения очагов пожара и проливка участков тления. Общая площадь пожара устанавливается.
«По состоянию на 6 утра наблюдается одна группа пожара на ориентировочной площади 200 м2. Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС на месте привлечены 6 единиц техники и 18 пожарных. Ситуация на контроле ГСЧС», — говорится в сообщении.
Сложность тушения заключается в отсутствии путей подъезда к очагам пожара. Спасатели предотвращают распространение огня на большую территорию и не дают ему добраться до жилого сектора.
Пожарные осуществляют воздушный мониторинг с помощью беспилотников.
На месте происшествия находился глава одесских спасателей Денис Платонов.
Спасатели также информируют о вчерашнем пожаре в селе Пшеняново Одесского района, где горела сухая трава на площади 2,9 га. Огнём повреждено 5 садовых домов на площади 50 м2 и 8 хозяйственных построек на площади 30 м2. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.
Одесса News информировала о пожаре 14 августа в трёхэтажном жилом доме по ул. Софиевская в Одессе.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook
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