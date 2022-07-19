Ночью по Одесской области ударили семью «Калибрами»

Сегодняшней ночью враг выпустил по Одесской области 7 крылатых ракет.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«7 крылатых ракет типа «Калибр», выпущенные из акватории Черного моря. Одна сбита силами противовоздушной обороны, 6 попали по мирному селу», — говорится в информации.

Отмечается, что в результате попадания произошло разрушение и возгорание 3-х частных домов и 2-х дворовых сооружений.

«Повреждения получили ещё несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры. Пострадали 6 человек, среди которых 1 ребёнок», — констатируется в материале.

Сообщается также о пожаре, охватившем площадь в 300 кв. метров, который, однако, был оперативно ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 95 спасателей и 16 единиц техники.

Кстати. Главная опасность крылатых ракет Калибр» – её скорость: 180 — 240 м/с. Второе – то, что ракета идёт на малых высотах и ​​фактически может лавировать с учётом рельефа местности. В зависимости от классификации «Калибр» имеет дальность поражения от нескольких сотен до 2,5 тыс. километров. В экспортной модификации дальность полёта ограничивается 300 км. Существуют модификации этих ракет для запуска как с наземных носителей, так и кораблей, подлодок или самолётов.

Впервые Россия применила крылатые ракеты «Калибр» в 2015 году, когда из катеров в Каспийском море было нанесено несколько ракетных ударов по базам вооружённой оппозиции в Сирии. С тех пор Россия позиционирует «Калибры» прежде всего как средство военно-дипломатического давления на другие страны.

Как сообщала Одесса News, по Одесской области 18 июля в 11.00 нанесён ракетный удар тремя самолётами Су-35 из акватории Черного моря.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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