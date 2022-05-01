В Чёрном море РФ держит три носителя «Калибров» с суммарным залпом до 20 ракет

В акватории Чёрного моря находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр», чей суммарный залп составляет до 20 ракет.

Об этом сказал представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге 30 апреля, сообщает Укринформ.

«В акватории Чёрного моря в настоящее время находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет», — сказал Мотузяник.

По его словам, корабли российского ЧФ в акваториях Чёрного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, а также ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

Как сообщала Одесса News, в Черноморской операционной зоне сохраняется угроза совершения атак на побережье Украины со стороны вражеской корабельной группировки в составе около 20 кораблей и подлодок, снаряжённых крылатыми ракетами «Калибр».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.