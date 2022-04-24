Враг развернул в Чёрном море около 20 кораблей и подлодок с крылатыми ракетами

В Черноморской операционной зоне сохраняется угроза совершения атак на побережье Украины со стороны вражеской корабельной группировки в составе около 20 кораблей и подлодок, снаряжённых крылатыми ракетами «Калибр».

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг» в Facebook.

«В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряжённые крылатыми ракетами типа «Калибр». Блокируя судоходство и производя воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины», – говорится в сообщении.

Днем 23 апреля враг нанёс ракетный удар по Одессе из находившихся в акватории Каспийского моря самолётов ТУ-95 стратегической авиации России. Три из восьми ракет были сбиты силами украинской ПВО, остальные попали в объекты инфраструктуры города, среди которых многоэтажный жилой дом с мирными жителями и кладбище. Пока известно о гибели 8 человек, среди которых один ребёнок, пострадали 18 человек.

В этот же день вечером украинская ПВО отразила вражескую ракетную атаку на Одесскую область с моря – сбиты две ракеты, выпущенные в направлении порта «Южный».

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