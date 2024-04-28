795-й день войны: Захваченная врагом часть Очеретино — под огневым контролем ВСУ

Идут 795-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Российские оккупанты прорвались в посёлок Очеретино в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом 27 апреля сообщил в эфире национального телемарафона, транслируемого, в частности, ТСН, спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» ВСУ Назар Волошин.

Волошин подтвердил, что «врагу удалось прорваться и закрепиться в определённой части этого населённого пункта».

«В настоящее время часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем, принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда. Идут тяжёлые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны», – сказал он.

Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что враг задействовал для попытки захватить Очеретино сразу четыре бригады.

«С нашей стороны принимаются все меры по стабилизации обстановки на авдеевском направлении и возвращению контроля над Очеретино. С этой целью также введены дополнительные силы и средства из резерва», – пояснил Волошин.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 28 апреля, за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. В общем, враг нанёс 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину – задействовали 4 БпЛА типа Shahed и 5 БпЛА неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА типа Shahed и 1 БПЛА неустановленного типа были уничтожены.

В течение дня 27 апреля уничтожены российские беспилотники: в Одесской области — ударный «Ланцет», разведывательные «Орлан-10» и «ZALA»; в Херсонской области — «Орлан-10», — сообщает в Facebook Воздушное командование «Юг».

По фронтовым направлениям военная ситуация сейчас складывается следующим образом:

в Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений

оперативная обстановка остаётся без существенных изменений на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Купянском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населённых пунктов Берестово, Кисловка, Копанки Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской

враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населённых пунктов Берестово, Кисловка, Копанки Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской на Лиманском направлении Силами обороны отражены 14 атак в районах н. п. Невское, Серебрянского лесничества Луганской и Терны Донецкой областей

Силами обороны отражены 14 атак в районах н. п. Невское, Серебрянского лесничества Луганской и Терны Донецкой областей на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах Нового, Спорного, Ивановского, Выеимки, Клещеевки Донецкой области

нашими воинами отражены 8 атак в районах Нового, Спорного, Ивановского, Выеимки, Клещеевки Донецкой области на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак в районах н. п. Новокалиново, Керамик, Уманское, Нетайлово Донецкой области

нашими защитниками отражены 35 атак в районах н. п. Новокалиново, Керамик, Уманское, Нетайлово Донецкой области на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Водяного и Парасковеевки и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раза пытался прорвать оборону наших войск

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Водяного и Парасковеевки и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раза пытался прорвать оборону наших войск на Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой и Работиного Запорожской областей

враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой и Работиного Запорожской областей в Херсонском направлении враг в течение прошлых суток наступательных (штурмовых) действий не вёл.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения, резюмируется в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

Одесса News информировала, что российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродром в Краснодарском крае (РФ) ночью 27 апреля атаковали дроны Службы безопасности Украины.

На главном фото боец 66-й ОМБр ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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