Президент Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН (полный текст выступления)

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня выступил на заседании Совета Безопасности ООН, созванном из-за обстрелов российскими войсками гражданских лиц и объектов в Украине.

Одесса News приводит полный текст выступления.

«Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего, хочу поблагодарить албанское председательство в Совете Безопасности ООН за оперативный созыв этого заседания по просьбе Украины и за возможность обратиться к вам.

К сожалению, на данный момент у Организации Объединённых Наций нет согласованного всеми государствами – членами ООН юридического определения понятия «государство-террорист». Но эта война, которую Россия ведёт против Украины, демонстрирует не только содержание этого понятия, но и неотложную необходимость закрепить его именно юридически – на уровне Организации Объединённых Наций – и наказывать любое государство-террориста.

Взгляните на события всего нескольких дней в Украине, нескольких из 125 дней полномасштабной войны России против нашего государства. Суббота, 25 июня – 62 российские ракеты ударили по нашим городам. Воскресенье, 26 июня – ещё 10 ракет. В частности, одна из них – по жилому комплексу в столице нашей страны, в Киеве. Три этажа обыкновенного дома были разрушены. Другая ракета разорвалась во дворе обычного детского сада.

Понедельник, 27 июня, – ракетный удар по Кременчугу. Совершивший этот удар не мог не знать, что направляет ракету по обычному торговому центру, по одному из многих шопинг-моллов, имеющихся в любой стране мира. По состоянию на этот час известно о гибели 18 человек, но это число, к сожалению, может возрасти; ещё более 50 человек ранены, ещё десятки – в списке пропавших без вести. Найдено семь фрагментов тел: оторванные конечности, оторванные взрывом руки и ноги людей. И если российское государство утверждает, что эти жертвы якобы не от его ракетного удара, то я сейчас предлагаю Организации Объединённых Наций направить либо специального представителя Генерального секретаря ООН, либо полномочную комиссию на место этого теракта – в Кременчуг, чтобы ООН имела самостоятельную возможность узнать всю информацию и увидеть, что это действительно российский ракетный удар.

Вчера же российская армия ударила из реактивной артиллерии ещё и по стоящих в очереди за водой людей. Это было в городе Лисичанске Луганской области. Обычные люди, мирные. Никто из них не был военным. Просто очередь за водой. Восемь человек убиты, среди них – 15-летний парень, его звали Даниил. А старшему среди погибших было 68 лет. И я хочу, чтобы вы услышали сейчас имена четырёх женщин, убитых этим ударом: Виктория, Ирина, Елена, Людмила.

Почти ежедневно жестоким российскии ударам подвергается Харьков. Только за вчерашний день – девять погибших, 29 раненых, среди них – пятеро детей. Я хочу, чтобы вы знали их имена: Глеб – ему 12 лет, Олег – ему 8 лет, Михаил – ему 11 лет, Григорий – ему 9 лет, Артём – 10 лет. Это был российский артиллерийский удар по обычным жилым домам.

Сегодня в 5 часов утра российская армия ударила ещё по Николаеву и городу Очакову Николаевской области. В Очакове три человека убиты. Девочка шести лет – её звали Ева. Мужчина по имени Магомет, ему было 76 лет. И женщина по имени Галина, ей было 50 лет. Среди раненых – ребёнок, мальчик, ему всего три месяца, он родился уже после начала этого полномасштабного российского вторжения, его зовут Владимир, и его состояние очень тяжёлое – сейчас он находится в реанимации. Подчёркиваю: ребёнок. Трёхмесячный ребёнок.

Ещё две ракеты сегодня – по городу Славянску. Это на Донбассе в нашей стране. На многострадальном Донбассе, над которым Россия издевается с 2014 года. Буквально за несколько часов до этого моего обращения к вам, к Совету Безопасности ООН две ракеты ударили по Одесской области. Также удару подвергся город Днипро, и одна из этих ракет уничтожила станцию ​​техобслуживания автомобилей. Не какую-то военную станцию ​​– обычный автосервис…

И у меня вопрос к вам, дамы и господа: кто из вас не согласен, что это терроризм? Если бы в любой части мира любая организация так же, как Россия убивает украинцев, убивала бы любых мирных людей, то это точно было бы признано терроризмом. Такая организация стала бы врагом для всего человечества. Следовательно, то, что карается на уровне конкретных преступников и преступных организаций, не должно оставаться безнаказанным и на уровне государства, которое стало террористическим. Ежедневные террористические акты. Без выходных. Каждый день они работают террористами.

Устав ООН возлагает на Совет Безопасности «главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности». Статья 6 раздела 2 Устава ООН чётко гласит, что «член Организации, систематически нарушающий принципы, установленные в настоящем Уставе, может быть исключён из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности».

Хотя Россия нарушает фундаментальные принципы ООН и международного правопорядка, она всё ещё не привлечена к ответственности именно на глобальном уровне. Она до сих пор остаётся в структурах ООН и даже пользуется привилегиями занимаемого кресла – кресла постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое Россия занимает лишь из-за недальновидности политиков времён завершения «холодной войны».

Россия не имеет права участвовать в обсуждениях и голосованиях о войне против Украины, которая является непровоцированной и просто колонизаторской со стороны России. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генеральной Ассамблее ООН, и это возможно. Это нужно. Это справедливо! Это честно! Россия не имеет права оставаться в Совбезе. И этот путь не слишком тернист, как некоторым может казаться, если проявить последовательность и должную политическую волю. Это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все члены Организации.

Более того, наша Организация уже имеет достаточно сил, чтобы привлечь к ответственности государство-террориста. Раздел 7 Устава ООН позволяет создать специальный международный трибунал по расследованию действий российских оккупантов на украинской земле. Слово «геноцид» звучало не раз. И вы все видели, что натворили русские захватчики в нашем городе Буче. Каждый из вас может получить информацию о том, сколько братских могил появилось вокруг одного города Мариуполя после того, как российская армия его уничтожила. Это был полумиллионный город! Теперь это руины.

В случае с геноцидом в Руанде Совбез ООН создал международный трибунал в течение шести месяцев после начала геноцида. С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины прошло более четырёх месяцев. С начала войны РФ против Украины на Донбассе и оккупации украинского полуострова Крым, что неоднократно осуждено на уровне Генассамблеи ООН, прошло восемь лет.

Необходимо действовать немедленно и сделать всё, чтобы Россия прекратила убивать детей, людей – всех. Следует привлечь её к ответственности за терроризм, иначе она может перенести террористическую активность и на территорию других государств Европы, Азии. Страны Балтии, Польшу, Молдову, Казахстан… Многие нации уже слышали угрозы от российских чиновников и пропагандистов.

Я благодарен всем добросовестным и цивилизованным государствам, которые разделяют нашу позицию и помогают защищать международный правопорядок. Нынешнее заседание Совбеза созвано после российского удара по Кременчугу. Но на самом деле заседание Совета Безопасности ООН можно вообще не прерывать и продолжать круглосуточно изо дня в день, чтобы успевать обсудить каждый террористический акт российского государства.

Устав ООН даёт все рычаги, чтобы повлиять на любого нарушителя правил Организации, любого агрессора, любое государство-террориста. И я призываю вас воспользоваться этими рычагами. Обязательно лишить российскую делегацию возможности манипулировать ООН. Обязательно сделать для России невозможным пребывание в Совбезе, пока её террор продолжается. Обязательно создать трибунал для расследования всего, что совершили российские военные против украинцев. И обязательно нужно дать на уровне ООН юридическое определение понятию «государственный терроризм». Все действия России должны получить юридическую оценку – глобальные санкции за то, что она рушит международный правопорядок.

Благодарю вас за внимание и хочу сказать ещё только одно. Разные страны мира могут по-разному относиться к войне, любой войне. Но в каждой стране мира всё равно чтят память погибших. Не только военных, а каждого человека, каждого ребёнка, погибающего из-за такой трагедии, как война. Это происходит всегда.

Люди с уважением и сочувствием относятся к тем, кто ушёл и чья жизнь была несправедливо отнята. Только убийцы не чтят память тех, кого они убили. И я прошу сейчас вас – и буду вам благодарен – почтить память всех украинцев, кто погиб в этой войне. Всех взрослых, всех наших детей. Десятков тысяч людей. Я прошу сейчас почтить минутой молчания их память.

Спасибо».

Как сообщала Одесса News, 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с находящимся в Украине актёром и режиссёром Шоном Пенном поблагодарил его за поддержку нашего государства.

Фото и видео: Офис Президента Украины

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