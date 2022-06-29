Что произошло в Куяльницкой канаве

28 июня во время плановых работ по расчистке Куяльницкой канавы работниками КП «Городские дороги» в воде было обнаружено вещество красно-оранжевого цвета неизвестного происхождения с резким запахом.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на место были оперативно вызваны сотрудники полиции, ГСЧС, Департамента экологии и развития рекреационных зон и районной администрации.

В настоящее время сделаны пробы воды, которые направлены на экспертизу.

«Ситуация контролируемая», — уверяется в сообщении.

Для справки. Главная дренажная канава – Куяльницкая канава, её длина 4650 м. Куяльницкая канава проходит вдоль улицы Известковой и Хаджибеевской дороги, а дальше через поля фильтрации к дренажной насосной станции №5, которая находится у Объездной дороги. Данная канава отводит дренажные, дождевые и талые воды из микрорайонов, прилегающих к ул. Известковой, Хаджибеевской дороге, а также с полей фильтрации.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod