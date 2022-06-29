Как оплатить интернет Тенет, не выходя из дома

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Онлайн мы смотрим фильмы и передачи, читаем новости и книги, общаемся с друзьями, оплачиваем коммуналку. Чтоб продолжать пользоваться и дальше услугами мировой сети, идти в банк или покупать карточки пополнения сегодня также нет необходимости.

Интернет Tenet удобно оплатить онлайн в любое время и в любом месте.

Какие услуги Тенет можно оплатить онлайн?

Tenet – известный провайдер юга Украины. Зона покрытия распространяется на Одесскую и Николаевскую области. Начав в 1992 году с одного узла в Одессе, компания выросла до крупного телекоммуникационного оператора с большим выбором тарифов.

Для личного и семейного пользования предлагается:

Интернет до 1 Гбит/с;

Цифровое телевидение с эксклюзивными сервисами;

Хостинг для сайтов;

Электронный почтовый ящик, в котором можно дополнительно увеличить виртуальное хранилище;

Цифровая телефония для надёжной связи.

Любую услугу можно заказать отдельно или сформировать комплексный пакет для удобства и экономии.

Что нужно, чтоб оплатить интернет Тенет, не выходя из дома?

После заключения договора, компания предоставляет вам лицевой счёт. Именно его стоит указывать, чтобы деньги точно поступили по адресу. Используя этот номер, вы сможете оплатить все сервисы, заказанные у провайдера.

Чтобы процесс внесения средств онлайн прошёл быстро и без заминок, заранее подготовьте:

Номер лицевого счёта;

Устройство с выходом в сеть (телефон, планшет, ноутбук или компьютер);

Банковская карточка с необходимой суммой на ней;

Немного свободного времени.

Как и где быстро оплатить Tenet онлайн?

Есть много виртуальных площадок, чтоб перечислить деньги. Это и личный кабинет оператора, и онлайн-банкинги, и специальные плаёежные сайты. У каждого метода есть свои преимущества, но среди более удобных вариантов остаются платёжные провайдеры. На одном сайте можно погасить счета за коммунальные, мобильный, страхование, обучение, налоги, штрафы и прочее.

Надёжный и проверенный провайдер – iPay.ua. Чтоб внести деньги без регистрации, выполните несколько простых шагов:

Найдите страницу оплаты https://www.ipay.ua/ru/bills/oplata-tenet-online через Каталог услуг в разделе «Интернет». Либо наберите «Тенет» или «Tenet» в строке поиска сайта iPay.ua. Укажите свой лицевой счёт Тенет и сумму. Введите данные банковской карты. Можно использовать Visa, MasterCard, Простір. Чтоб сэкономить время, оплатите с помощью электронного кошелька Google Pay или Apple Pay. Помимо этого, зарегистрированным пользователям доступен Masterpass. Подтвердите платёж.

Средства поступят практически мгновенно. Если вам нужна квитанция, сохраните её себе на устройство или сразу распечатайте.

Оплачивайте онлайн Тенет и другую коммуналку. Это современный и быстрый способ, который сохраняет ваше время для более приятных дел.