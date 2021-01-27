Включи «Форсаж», можно дешевле купить диски и муфты для автотехники

Общество с ограниченной ответственностью «Форсаж Торговый Дом» давно и успешно занимается оптовыми поставками запасных частей и комплектующих к технике сельскохозяйственного назначения.

Достаточно зайти на сайт ООО «Форсаж Торговый дом», чтобы убедиться в том, что здесь всё есть, что нужно доя сельского механизированного труженика: от трактора до мельчайших его запасных частей, в том числе и диски сцепления и муфты (ВОМ) вала отбора мощности .

Фирма находится в Харькове, но поставку запчастей осуществляет по всей Украине, в том числе, в Одесскую область.

Чтобы заказать нужную для Вашей техники запчасть, достаточно связаться с менеджером «Форсажа», который квалифицированно расскажет, что, почём и как.

Можно оправить заказ и в электронном виде.

Если Вы станете постоянным клиентом торгового дома «Форсаж», гарантируются скидки, специальные цены, обеспечивается доставка своим транспортом, прочие сервисные услуги, приятные для клиента.

Сейчас в наличии на складах «Форсажа» есть диски сцепления ведомые для КАМАЗа, Т-150, МТЗ, другой автотехники российских, украинских, китайских производителей, а также известной немецкой марки Deutz.

Также и с муфтами. Фирма предлагает угловые, разрывные, соединительные, быстросъёмные и быстроразрывные, с внешней и внутренней резьбой…

Кроме муфт, предлагется и другая гидроаппаратура — насосы, гидроцилиндры.

По приемлемым ценам наши фермеры могут приобрести гусеницу, звенья, пальцы для тракторов, колёса, ободья, диски колёсные, новенькие компрессоры или электродвигатели к ним, радиаторы, рессоры, листы рессорные, стёкла тракторные и уплотнители и, безусловно, саму технику — трактора ЮМЗ, МТЗ, Т-150, Т-16, Т-25.

Оплатить за всё заказанное Вами добро можно любым приемлемым способом — за наличку, безналом, наложенным платежом (при получении у перевозчика, которому, правда, тоже надо будет заплатить за транспортную услугу).

Если, вдруг, возникнет необходимость возврата товара (брак, скажем, или некомплектность), в течение 14 дней гарантируется замена и доставка заказанного товара уже за счёт фирмы.