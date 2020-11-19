Минцифры отменило справку о составе семьи, но только для военных

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг.
По сообщению пресс-службы ведомства, это уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев.
«Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди — ещё упрощение 20 услуг», — подчеркнул вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Отмечается, что Кабинет Министров одобрил предложение Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, предоставляемых заявителями при получении 6 государственных услуг.
В частности, справка о составе семьи отныне не нужна:
- при назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
- во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;
- при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;
- при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаём (наём, аренду) жилья;
- во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
- при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для получения жилое помещения.
Как сообщала Одесса News, с июля 2020 года в Украине действует новая форма государственной услуги- продажа подарочного сертификата на право отсидки в ВИП-камерах в СИЗО.