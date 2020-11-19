Минцифры отменило справку о составе семьи, но только для военных

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг.

По сообщению пресс-службы ведомства, это уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев.

«Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую ​​справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди — ещё упрощение 20 услуг», — подчеркнул вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Отмечается, что Кабинет Министров одобрил предложение Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, предоставляемых заявителями при получении 6 государственных услуг.

В частности, справка о составе семьи отныне не нужна:

при назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;

при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;

при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаём (наём, аренду) жилья;

во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для получения жилое помещения.

Как сообщала Одесса News, с июля 2020 года в Украине действует новая форма государственной услуги- продажа подарочного сертификата на право отсидки в ВИП-камерах в СИЗО.