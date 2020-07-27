«Зелёные» не перестают удивлять: Минюст запустил подарочные сертификаты в СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал подарочные сертификаты для платных камер СИЗО.

Об этом министр радостно сообщил на своей странице в Facebook.

«Этот день настал!! вас пригласили на день рождения чиновника или политика? может наоборот, забыли пригласить? все еще раздумываете над подарком? мы знаем выход! отныне Минюст предлагает новую услугу — мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания !!», — рекламирует новую платную услугу Министр юстиции Украины.

При наличии такого сертификата заключённый сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания. Сертификат действует полгода с момента покупки и позволяет заключённому находиться в СИЗО на условиях повышенного комфорта.

Как сообщает Малюська, купить сертификат можно онлайн, используя для этого компьютер или смартфон. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать СИЗО, количество дней/недель/месяцев лишения свободы и подходящую стоимость, оплатить услугу, распечатать подарочный сертификат и квитанцию об оплате.

«Для вашего удобства приобрести сертификат можно прямо с компьютера или смартфона:

(1) перейдите по этой ссылке https://online.minjust.gov.ua/kvsn/

(2) выберите следственный изолятор

(3) выберите количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость

(4) оплатите услугу

(5) распечатайте сертификат и квитанцию, который поступит вам на электронную почту

(6) подарок готов!», — подробно инструктирует Малюська.

При этом, утверждает министр, ни в одной стране мира подобной услуги нет.

«Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты — точно наш эксклюзив!», — похвалился министр.

Малюська предупреждает, что срок действия сертификата — полгода, и, если им не воспользоваться, то деньги идут в благотворительный фонд, а владелец сертификата лишается права занять в тюрьме комфортную камеру.

«Помните, сертификат действует только в течение 6 месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадёт в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору», — пишет «слуга народа» Малюська.

Малюська также отмечает, что получивший в подарок сертификат, получает и ряд других преимуществ:

«Расположение в центре города; Круглосуточная охрана; Уменьшены риски подхватить коронавирусную болезнь; Возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов; Трёхразовое питание».

Денис Малюська объявил, что такие сертификаты уже можно приобрести для поселения в платных камерах Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины, где «ждут именинников».

Кстати. Цены на услуги по улучшению условий содержания в камерах разнятся в зависимости от города, в котором находится СИЗО. Например, дороже всего месячное содержание в Киеве — 12 000 грн, дешевле — в Черновцах — 2 500 грн/месяц. Стоимость суточного содержания обойдётся от 346 грн (в Черновцах) до 2 000 грн (в Киеве).

По состоянию на 22 июля, Минюст уже получил более 318 тыс. гривен за предоставление VIP-камер.

Как сообщала Одесса News, Министр юстиции планирует передать право регистрировать браки и разводы украинцев государственным и частным нотариусам.