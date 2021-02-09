В Одесском СИЗО созданы все условия для телефонных мошенников

В Одесском СИЗО обнаружили телефонных мошенников.

О подробностях сообщает пресс-центр Нацполиции.

Отмечается, что в сентябре 2020 года в полицию обратилась 39-летняя жительница Чернигова, которая сообщила, что её 10-летнюю дочь обманули.

«На мобильный телефон девочки позвонил неизвестный и сказал, что её родители попали в беду. Ребёнка запугали несчастьями и заверили, что она может помочь родителям, если найдёт дома и передаст «для спасения» все сбережения. Встревоженная девочка выполнила указания мошенников и передала 40 тысяч гривен, 350 долларов США и 250 евро мужчине, который приехал на автомобиле к её дому», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что за деньгами к ребёнку приехал таксист, который принял вызов на поездку по маршруту Чернигов-Одесса. Заказчик сообщил водителю, что в Чернигове к нему подойдёт девочка и отдаст пакет, который и нужно привезти в Одессу.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий черниговские полицейские установили, что мошенническая цепь тянется в следственный изолятор в Одессе.

«8 февраля сотрудники отдела криминальной полиции Черниговского районного управления полиции совместно с управлением уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черниговской области провели обыски в одной из камер одесского СИЗО. Там полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и «черновые «записи», — сообщили в Нацполиции.

В совершении мошеннических действий по схеме «ваш родственник в беде» подозреваются три человека 1985, 1987 и 1995 годов рождения. Все содержатся в СИЗО уже несколько лет.

Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам за совершение мошенничества.

Продолжается досудебное расследование в рамках производства по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершённое в крупных размерах, или путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Её санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Одесские правоохранители разоблачили аферы двух жителей Одессы — 33-летнего, торговавшего в интернете детскими игрушками, и 18-летнего, предлагавшего имитационные купюры украинской гривни.

Фото: Нацполиция

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.