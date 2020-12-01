В Одессе киберполиция задержала двух мошенников

Одесские правоохранители разоблачили аферы двух жителей Одессы — 33-летнего, торговавшего в интернете детскими игрушками, и 18-летнего, предлагавшего имитационные купюры украинской гривни.



Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области по материалам Управления противодействия киберпреступности в Одесской области Нацполиции..

Отмечается, что в первом случае злоумышленник обманул на продаже детских игрушек более 20 граждан, причинив потерпевшим более 17 000 гривен убытков. Киберполицейские установили, что задержанный создал группу в мессенджере «Viber» для продажи игрушек из фанеры, которые якобы сам изготавливал.

От покупателей правонарушитель требовал стопроцентную предоплату за товар. Однако, после получения денег он блокировал клиентов и не выполнял своих обязательств.

В доме фигуранта правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, банковские карточки и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры мошеннику сообщили о подозрении. За мошенничество ему грозит наказание в виде штрафа от трёх тысяч до четырёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трёх лет.

Во втором случае 18-летний злоумышленник обманул около 150 покупателей, нанеся им ущерб на 120 000 гривен. Молодчик предлагал несуществующий товар в собственноручно созданной в мессенджере «Telegram» группе. От покупателей он требовал стопроцентной предоплаты, однако после получения от них денег заказ не высылал.

Из дома фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, банковские карточки, сим-карты мобильных операторов и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.

Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, председатель правления жилищно-строительного кооператива в Одессе будет отвечать в суде за обман вкладчиков кооператива, завладение их средствами на сумму более 28 миллионов гривен на строительство дома на Карла Либкнехта.

Фото: Нацполиция