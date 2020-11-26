Руководитель одесского ЖСК ответит в суде за обман инвесторов на 28 млн грн

Председатель правления жилищно-строительного кооператива в Одессе будет отвечать в суде за обман вкладчиков кооператива, которая завладела их средствами на сумму более 28 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Прокуроры Одесской местной прокуратуры №1 направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления жилищно-строительного кооператива, обвиняемой в завладении средствами граждан на сумму более 28 млн гривен», — говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленница в течение шести лет заключала с гражданами договоры об участии в строительстве объектов недвижимости, под видом паевых взносов, в которых указывала несуществующий адрес строительства по ул. Карла Либкнехта в Одессе.

Граждане, действуя в соответствии с условиями заключённого договора, не осознавая преступного плана, вносили деньги в кассу кооператива и на счёт в банковском учреждении. В дальнейшем была создана видимость строительных работ на территории Таировского поселкового совета, но вкладчики на ключи от собственного жилья так и не дождались.



Отмечается, что в результате таких преступных действий пострадали более 60 семей дольщиков. За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас обвиняемая находится под стражей, информирует пресс-служба прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года прокуратура Одесской области выявила факт выдачи управлением ГАСК Одесского городского совета одному из предприятий Одессы разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в Приморском районе города, несмотря на несогласованность проектной, разрешительной и градостроительной документации.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры