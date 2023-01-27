Организаторы незаконного игорного бизнеса в Одессе в ожидании приговора суда

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырёх членов организованной группы по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следствие установило — обвиняемые наладили в разных районах Одессы деятельность 3-х подпольных игорных заведений. Каждое помещение было оборудовано компьютерами с соответствующим программным обеспечением, системой видеонаблюдения, мебелью, интернет-связью и местами для отдыха клиентов.

Кроме того, для конспирации и уничтожения доказательной базы с компьютеров в случае разоблачения преступной деятельности сообщников в игорных заведениях действовала система автоматического уничтожения данных по нажатию одной кнопки.

Дельцы обеспечивали систематическую деятельность этих заведений, связанную с незаконным игорным бизнесом, где игрокам предоставлялась возможность участия в проведении азартных игр, лотерей, в частности, в сети Интернет.

Такой бизнес функционировал под видом предоставления услуг по доступу к всемирной сети Интернет. Игроки допускались в зал только по телефонному звонку и с разрешения администратора.

«В ходе проведения обысков в трёх игровых залах изъято 58 единиц компьютерной техники, черновые записи по учёту доходов и расходов игорных заведений, а также средства в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года полицейские прекратили незаконную деятельность игорного заведения, функционировавшего в Киевском районе Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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