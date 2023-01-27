Ночью в Одессе горела квартира в доме на ул. Академика Филатова, есть пострадавшие

Сегодня в 02:44 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире дома по улице Академика Филатова, что в Малиновском районе Одессы.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В 02:51 по прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание домашнего имущества на площади ~1 м², ликвидированное соседями водой из ведёр до прибытия подразделений ГСЧС.

«В результате пожара пострадали 2 человека: хозяин, гражданин 1946 года рождения и жена, гражданка 1947 года рождения, которые после обследования бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления продуктами горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара, ущерб и детали пока не установлены.

Как сообщала Одесса News, 24 января 2023 года в Раздельнянском районе, Великоплосковской территориальной громаде, селе Тростянец, по улице Набережной произошёл пожар в одноэтажном частном жилом доме, в результате которого погиб хозяин 1955 года рождения.

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