В Одесской области горел Нижнеднестровский нацпарк: убытки колоссальны

В Нижнеднестровском национальном природном парке, на территории Маяковской территориальной громады Одесского района 15 января случился пожар, охвативший площадь в 20 га.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Отмечается, что горел камыш на двух отдельных участках, общая площадь которых составила около 20 га.

«В связи с сильным порывистым ветром и разлётом искр в сторону дачных домов (кооператив «Ватерсити») личный состав ГСЧС привлекли к тушению очагов, чтобы не допустить распространения пожара из плавней на территории кооператива», – сообщили в службе.

Возгорание произошло в 15.30, а ликвидирован пожар был в 20.32. Тушение пожара усложняли сильный ветер и отсутствие подъездов к очагам возгорания, где рыбаки иногда разжигают огонь.

О причинах пожара и ущербе от него спасатели не сообщают, но их прокомментировал одесский эколог Иван Русев на своей странице в Facebook:

«Сильный северный ветер сегодня был сполна использован злодеями- поджигателями тростников в Нижнеднестровском нацпарке. Было зарегистрировано 15 очагов возгорания в дельте Днестра в разных е местах: от заповедной зоны нацпарка у Днестровского лимана, недалеко от села Маяки и на север — до плавней в зоне озера Кривое, недалеко от села Ясски. Горят плавни сильно, как порох, и прямо сейчас (17.30), причём зарево стоит на огромном пространстве горизонта. И вряд ли утихнет пожар, пока ветер ещё бушует. По нашим предварительным оценкам сгорело более 1000 га ценных растительных ассоциаций, в том числе и древесных насаждений. Больше всего выгорело плавней вдоль автотрассы Маяки-Паланка, где ежегодно администрация нацпарка обязана проводить противопожарные прокосы (прокуратура не раз возбуждала дела по таким махинациям в парке). Ущерб для природных экосистем водно-болотных угодий, немалый. Надеюсь, сотрудники этого нацпарка, подсчитают его. Поджигатели, как всегда, якобы неуловимы, да и вряд ли кто-то их искал, здесь, в этом нацпарке. Нужна системная и постоянная противопожарная профилактика, хотя если оценить, чей интерес в таких поджогах, то злодеев можно легко вычислить».

Как сообщала Одесса News, 13 января днём произошёл пожар в селе Выгон Белгород-Днестровского района Одесской области, во время которого погиб человек, обгоревший так, что спасатели не смогли определить даже его пол.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Иван Русев/Facebook

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