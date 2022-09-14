Ночью в одесской 9-этажке по Курской случился пожар, две жертвы

13 сентября в 23:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по улице Курской в Одессе.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию спасателей установлено, что огонь охватил открытым пламенем квартиру на 7-м этаже с последующим распространением на балконы 8-го и 9-го этажей.

«В 00:33 пожар локализован и в 00:58 — ликвидирован. Во время тушения пожара обнаружен погибший хозяин, гражданин 1945 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по маршевой лестнице эвакуированы 8 жителей дома, в том числе малоподвижная гражданка 1937 года рождения, которая умерла в карете скорой медицинской помощи.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 39 пожарных.

Как сообщала Одесса News, 15 августа 2022 года при тушении пожара в Малиновском районе Одессы, в доме по улице Сурикова, найдено тело погибшей женщины.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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