Депутату Одесского горсовета от партии Шария сожгли магазин

Анне Шабановой, депутату Одесского городского совета от партии Шария, сожгли принадлежащий ей магазин.

Об этом сама депутат сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью сожгли мой магазин. Единственное средство заработка для меня и мамы – небольшое дело, над которым я трудилась с 98-го года», — написала Анна Шабанова.

Кроме того, она рассказала, что в понедельник утром напали на её соседку, которая похожа на неё – тоже блондинка и носит красную курточку. Двое людей в масках схватили женщину за горло, закрыли рот и сказали: «Только пикни. Если не будешь делать то, что говорят – твоему бизнесу конец».

«Это цитата из показаний следователю. Только ни у неё, ни у её семьи нет никакого бизнеса», — подчеркнула Шабанова.



Депутат связывает это происшествие с конфликтом, травлей и давлением в соцсетях.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области подтвердила факт пожара магазина в Малиновском районе на ул. Ивана и Юрия Лип, 39, который произошёл 4 декабря в 4 утра. Пожар был ликвидирован на общей площади 20 м.кв. Погибших и пострадавших нет. «В результате пожара огнём повреждено имущество торгового павильона. Причина пожара и ущерб — устанавливаются. Спасены промышленные товары на сумму 500 тыс. грн.», — говорится в сообщении.



Как сообщала Одесса News, на внеочередной сессии Одесского горсовета Анна Шабанова включена в комиссию по вопросам образования и спорта, которую возглавил представитель «Доверяй делам» Олег Этнарович.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Facebook