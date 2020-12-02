В Одессе проходит внеочередная сессия городского совета

Внеочередная сессия Одесского городского совета нового созыва, которая должна была начаться в 10 утра, фактически открылась в 12.20.

Как сообщала Думская, депутаты ожидали, пока одна из депутатских групп «договорится с Трухановым».

В ожидании начала работы поссорились депутаты от партии Шария с «Европейской солидарностью»: один из представителей партии Шария скинул на пол партийный флажок «Европейской Солидарности». Началась негромкая словесная перепалка.

«У нас десять мест в зале заседаний, и стоит десять флажков. Но один из депутатов сегодня не пришёл по уважительной причине, и шарийцы просто выкинули наш флажок. Мы возмутились», — прокомментировал ситуацию депутат от ЕС Пётр Обухов.

До мордобоя конфликт не дошёл.

В 12.20 в зал вошли Геннадий Труханов и председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, занявшие места в президиуме.

Депутаты приступили к обсуждению вопросов повестки дня, среди которых утверждение Регламента городского совета, Положения о постоянных комиссиях, о помощнике-консультанте депутата, об образовании постоянных комиссий и избрании их председателей, утверждении состава постоянных комиссий, заместителей городского головы, образование нового состава исполкома и избрание секретаря городского совета.

В ходе утверждения регламента Одесского горсовета некоторые депутаты предложили включить в документ норму, позволяющую вести заседания сессии и работу в комиссиях на русском языке. В частности, с таким предложением выступил депутат от ОП-ЗЖ Виктор Баранский, которого поддержал коллега по фракции Богдан Гиганов.

«Я понимаю, что сейчас есть норма закона, но есть норма Конституции! Нас грабят по закону, нас убивают по закону, а теперь ещё в голову лезут по закону. Наступая себе на горло, мы заставили бы Пушкина, памятник которому в двух метрах находится от нас, перевернуться в могиле. Такого быть не должно, мы должны своё мнение излагать гласно и не бояться это делать», — заявил Гиганов.

Призывая коллег к мужеству, Гиганов зачитал стихотворение «О мужестве» Анны Ахматовой.

В поддержку этой нормы выступил также представитель Партии Шария Илья Фрейман. По его словам, русский язык понятен 99% одесситов, включая тех, чьим родным языком является молдавский и гагаузский. По его мнению, норма, разрешающая совету работать на русском языке, позволит этим людям гарантированно понимать, о чём идёт речь на заседаниях.

Однако, в сессионном зале их поддержали 22 депутата, 15 были против, 1 воздержался, а 22 просто не стали голосовать. В итоге русский язык в работе Одесского горсовета узаконивать не стали.

На сессии сформированы постоянные комиссии горсовета:

комиссию по вопросам образования и спорта возглавил представитель «Доверяй делам» Олег Этнарович. Кроме него, в её состав вошли Анна Шабанова (партия Шария) и Наталья Жукова («Слуга народа»)

председателем комиссии по вопросам регламента, депутатской этики, реализации государственной регуляторной политики и противодействия коррупции стала «слуга народа» Ольга Квасницкая. В состав комиссии вошли также Оксана Антонишак («Доверяй делам») и Светлана Попова («Европейская Солидарность»)

Руководить комиссией по вопросам ЖКЖ будет из «Доверяй делам» Александр Иваницкий. В комиссии также будут заседать его однопартиец Александр Шеремет, Виктор Наумчак («Евросолидарность») и Алексей Асауленко («Слуга народа»)

В комиссии по делам культуры и туризма два человека: Олег Филимонов («Слуга народа») и Людмила Варава («Доверяй делам»)

Постоянная комиссии по вопросам охраны здоровья пока остаётся без председателя. В ее составе три депутата: Рубен Никогосян и Ирина Куценко от «Доверяй делам», Андрей Вагапов («Европейская Солидарность»)

Новым главой земельной комиссии стал трухановец Сергей Страшный, в составе комиссии Игорь Проценко, Андрей Терновский (оба от «Доверяй делам»), Жанна Мандриченко («Европейская Солидарность») и «слуга» Сергей Данилюк.

Комиссию по вопросам транспорта и организации дорожного движения возглавит представитель «Евросолидарности» Пётр Обухов. Кроме него, в ней будут работать Александра Ковальчук («Слуга народа») и Юрий Шумахер («Доверяй делам»).

Комиссия по вопросам социальной комиссии пока состоит из двух человек: Лилии Леонидовой (председатель, депутат от ОПЗЖ) и Татьяны Плаксий («Доверяй делам»)

В бюджетной комиссии будут три председателя фракций — Алексей Потапский (ЕС), Олег Брындак («Доверяй делам») и Вадим Мороховский («Слуга народа»). Кроме того, в неё записались Василий Иеремия, Ольга Макогонюк («Доверяй делам») и Олег Звягин («Евросолидарность»). Главой стал Потапский

Комиссия по вопросам коммунальной собственности, экономической и инвестиционной политики и предпринимательства теперь будет в таком составе: Елена Коробкова (глава, «Слуга народа»), Александр Матвеев, Дмитрий Танцюра («Доверяй делам»), Алексей Нагаткин (партия Шария) и Вадим Терещук («Евросолидарность»).

в ходе сессии было объявлено о создании комиссии по вопросам экологии, предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, связи и информационных технологий, которую возглавил оппоплатформовец Богдан Гиганов: состав комиссии пока не утверждён.

Депутаты Одесского горсовета на сессии избрали секретарём депутатского собрания ректора ОНУ, представителя партии «Слуга народа» Игоря Коваля. В тайном голосовании приняли участие 39 депутатов из 64. Все они отдали свои голоса за Игоря Коваля. Он поблагодарил коллег за доверие и заявил, что готов сотрудничать со всеми фракциями на благо города, который хочет видеть «комфортным, приятным и безопасным» для всех одесситов.

В голосовании демонстративно не принимали участия депутаты от ОП-ЗЖ и большинство избранников от Партии Шария, за исключением Алексея Нагаткина. О его исключении из партии на днях заявил сам Анатолий Шарий, а также близкой к Нагаткину Анны Шабановой.

Михаил Кучук (ОП-ЗЖ) избран заместителем Одесского городского головы Геннадия Труханова, за которого отдали свои голоса 35 депутатов горсовета. По словам Геннадия Труханова, он ждёт от Кучука эффективной борьбы с незаконной застройкой территории города.

Как заявил Труханов, нынешние вице-мэр Подгайный, «работает и будет работать».

Также депутаты официально назначили заместителем городского головы экс-директора «Одесгорэлектротранса» Дмитрия Жемана, который до сих пор занимал этот пост в статусе исполняющего обязанности.

Депутаты Одесского горсовета утвердили персональный состав исполкома Одесского горсовета нового созыва. За данное предложение проголосовали 47 депутатов.

В состав нового исполкома горсовета, помимо самого мэра, вице-мэров Кучука, Бедреги, Подгайного, Вугельмана и Жемана, вошли:

Александр Ахмеров, и.о. главы департамента коммунальной собственности;

Инна Поповская, директор юрдепартамента горсовета;

Артур Амиров, замдекана Одесской национальной юридической академии, баллотировался в депутаты горсовета по Малиновскому району от партии «Слуга народа»;

Лариса Бакаянова, директор юридической компании «Лаурус», близка к бизнесменам Кауфману и Грановскому;

Наталья Ивашова, директор фирмы «Полиграф-детект»;

Елена Павлова, директор Всемирного клуба одесситов;

Григорий Трипульский, директор юридической компании «Де юре», близок к владельцу частной клиники «Одрекс» Илье Кучуку.

Кроме того, с голоса Труханов внёс предложение включить в состав исполкома Александра Абрамова и главу адвокатской фирмы «Собрание» Ольгу Головченко.

Сессия продолжает свою работу.