Одесская прокуратура довела до суда дело взяточника-лесника

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мастера леса одного из государственных предприятий в Одесской области, который обвиняется в совершении коррупционного преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в июле этого года мастера леса задержали «на горячем» сразу после получения взятки в сумме 66 тысяч гривен.



Следствием установлено, что мужчина получил от физического лица неправомерные средства за реализацию лесоматериалов твёрдой породы древесины без оформления соответствующих официальных документов и соблюдения законных процедур.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры