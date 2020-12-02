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Одесская прокуратура довела до суда дело взяточника-лесника

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Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мастера леса одного из государственных предприятий в Одесской области, который обвиняется в совершении коррупционного преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в июле этого года мастера леса задержали «на горячем» сразу после получения взятки в сумме 66 тысяч гривен.

Следствием установлено, что мужчина получил от физического лица неправомерные средства за реализацию лесоматериалов твёрдой породы древесины без оформления соответствующих официальных документов и соблюдения законных процедур.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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