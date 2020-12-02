Госаудитслужба хочет ликвидировать Николаевский порт как неэффективный

Государственная аудиторская служба по результатам проведённого аудита рекомендовала ликвидировать Николаевский морской торговый порт как неэффективное предприятие.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

«Специалисты Госаудитслужбы провели финансовый аудит деятельности государственного предприятия (ГП) «Николаевский морской торговый порт» за период с 01.03.2018 по 29.02.2020, которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины. По результатам аудита рекомендовано инициировать перед Кабмином вопрос об исключении ГП из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как такое, которое не соответствует критериям», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется исключить предприятие из Реестра морских портов Украины, предложено рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего существования госпредприятия как самостоятельного субъекта хозяйствования и его ликвидации.

Аудиторы отмечают, что несмотря на наличие доходов, с момента реорганизации (июнь 2013 года) предприятие не перегрузило ни одной тонны груза.

Производственные основные мощности ГП «НМТП» почти полностью переданы в платное пользование частным портовым операторам ещё в 2013 году сроком до конца 2029, 2030 годов без права расторжения договоров в одностороннем порядке. Во время аудита установлено, что из 14 частных стивидорных компаний, которые осуществляют деятельность в Николаевском морском порту, 13 работают на государственном имуществе, взятом на условиях аренды у предприятия.

Фактическое наличие и состояние переданного в платное пользование государственного имущества не проверяется, инвентаризациями не охвачены 75% имущества предприятия.

Штат ГП «НМТП» в количестве 47 единиц имеет заработную плату почти в три раза больше средней по отрасли морского транспорта.

Доходы предприятия почти на 100% сформированы за счёт пассивных поступлений за переданное в платное использование государственное имущество, в то время, ка объёмы дебиторской задолженности арендаторов перед ГП «НМТП» за два последних года возросли в 3,5 раза и достигли 44,13 млн гривен.

Аудит отметил, что прибыли ГП «НМТП» недопустимо низкие, несмотря на производственные мощности, которыми предприятие наделено государством. Затраты финансовых ресурсов предприятия направлены исключительно на содержание персонала и создание для него комфортных условий.

При этом на восстановление объектов портовой инфраструктуры и основных производственных мощностей средства не выделялись, из-за чего износ основного производственного оборудования предприятия приближается к 100%.

Также были обнаружены неэффективные и непроизводительные затраты, упущенные выгоды на общую сумму почти 127 млн ​​гривен.

В случае ликвидации ГП «НМТП» с передачей всего государственного имущества, прав и обязанностей ГП «АМПУ» в лице Администрации Николаевского морского порта ежегодный экономический эффект составит около 100 млн грн, убеждают в Госаудитслужбе.

Как сообщала Одесса News, в Министерстве инфраструктуры работают над проектами государственно-частного партнёрства по развитию ряда портов в Украине, в том числе Одесского.