174-й день войны на юге Украины был стабильно напряжённым

Обстановка на южнобугском направлении в прошедшие сутки была стабильно напряжённой, однако контролируемой подразделениями Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Отмечается, что в течение прошедшего дня враг оставался на своих заранее обустроенных рубежах обороны, «без существенных изменений количественного состава».

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 16.08.2022

Пытаясь разведать боем состояние наших позиций, противник силами десантно-штурмового взвода выдвинулся в направлении Белого Колодца. Удачи не имел, отступил, — cказал полковник Назаров.

Подчёркнуто, что враг, существенно ограниченный нашими действиями в продвижении по суше, повышает активность авиационных и ракетных атак. Так, в течение боевого дня штурмовой авиацией и ударными вертолётами девять раз ударил по нашим позициям, в том числе и с применением ракеты класса «воздух – воздух» по нашему самолёту. С нашей стороны потерь не было.

«По портовой инфраструктуре Николаева под вечер враг ударил реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч». Без человеческих потерь», — отрапортовал офицер «Юга».

Днём был обстрелян Никополь. Снова с использованием реактивной системы залпового огня «Град» и тяжёлой ствольной артиллерии. Повреждены три дома и общеобразовательная школа. Ранены двое гражданских лиц.

Нашей авиацией атакован очередной вражеский опорный пункт и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 военных, 1 противотанкового ракетного комплекса, 6 единиц автомобильной и бронированной техники.

Как сообщала Одесса News, ночью 17 августа Одесская область была атакована двумя вражескими ракетами.

На главном фото воин, отстаивающий южные рубежи Украины, из 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с позывным «Грибочек».

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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