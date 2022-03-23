Книжные магазины и библиотеки призвали не распространять книги РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания обратился к украинским книгораспространителям с просьбой изъять из торговых сетей, в том числе из интернет-магазинов, книги, изготовленные в России.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«6 марта Госкомтелерадио издал приказ «О прекращении выдачи и остановке действия разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора». Кроме того, обратился с письмами в областные и Киевские военные администрации принять безотлагательные меры по недопущению распространения в местных библиотеках книжной продукции, изданной в Российской Федерации», — напомнили в пресс-службе.

Отмечается, что эти меры вызваны открытой и широкомасштабной военной агрессией Росии против Украины и принимаются с целью противодействия активной фазе информационной войны.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года Госкомитет теле- и радиовещания аннулировал часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории России.

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