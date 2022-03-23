Певица из Одессы в Германии поддержала Украину и родной город

Свою поддержку Украины продемонстрировала одесситка Тамара Лукашева – талантливая певица и пианистка, которая уже двенадцать лет живёт и работает в Кёльне (Германия).

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Тамара Лукашева выступила вместе со всемирно известными джазовыми музыкантами Харальдом Рюшенбаумом (ударные и перкуссия) и Матиасом Шрифлем (труба) в благотворительном концерте в поддержку Украины в Filmburg, Marktoberdorf (Германия). Собранные средства будут направлены на поддержку коллег-музыкантов в Украине», — говорится в информации.

Отмечается также, что Тамара Лукашева обратилась со сцены к немецкой аудитории с настойчивым призывом активнее поддерживать Украину.

«Каждый день колебаний стоит человеческой жизни», – отметила певица.

После концерта Тамара Лукашева лично перечислила 2000 евро в поддержку Одессы.

Кстати. Тамара Лукашева в 2021 году была удостоена джазовой премии WDR. Недавно приняла участие в торжественной церемонии открытия туристического символа Одессы «Якорь-сердце» в городе-побратиме Регенсбурге (Германия).

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