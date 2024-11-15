Добровольцы и коммунальные службы Одессы работают на местах вражеских ударов

Все необходимые экстренные, а также коммунальные службы, добровольцы и просто неравнодушные одесситы вышли на ликвидацию последствий массированного комбинированного вражеского удара, нанесённого по городу вечером 14 ноября.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«На местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности. Теплопоставщики уже работают над устранением последствий атаки. Выясняем необходимость расселения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с коммунальщиками, оперативными и городскими службами работают благотворительные и общественные организации — Общество Красного Креста Украины, БО БФ «Утро возрождения», World Central Kitchen, БФ «Рада Міст». Как отметила советник Одесского городского головы Вероника Этнарович, организованы горячие напитки и выдача тёплых пледов жителям повреждённых домов и работающим на месте людям.

Сообщается также, что не дожидаясь рассвета, началась уборка города, утром откроются штабы для оформления документов на оказание материальной помощи жителям повреждённых домов.

Планируется завершить ремонтные работы на теплопроводе к 8 утра, после чего начнётся подача теплоносителя в систему.

Одесса News информировала о последствиях вражеской атаки на Одессу вечером 14 ноября: погибла 35-летняя женщина, спавшая под окном, пострадали 10 человек, повреждён теплопровод, без отопления более 40 тысяч человек, медицинские и социальные учреждения.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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